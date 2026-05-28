音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」が２８日、都内でオンラインゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボ・新シーズン発表会に出席し、同ゲームの短編小説「地に堕ちた雀」から着想を得た新曲「オリオン」を発表した。同曲は新アルバム「ＴＨＥＢＯＯＫｆｏｒ，」（６月２６日発売）に収録される。オーバーウォッチの世界観と合わせた衣装で登場し、コンポーザーのＡｙａｓｅは「近未来をイメージした衣装。キリコ（ゲーム内のヒ