Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ・H//PE Princessが、27日に1stミニアルバム『17.7』をリリースした。あわせて、ONE OK ROCKのボーカリスト・Takaが楽曲提供したリードトラック「One day」のミュージックビデオも公開された。【動画】ワンオクTakaが楽曲提供！H//PE Princess「One day」ミュージックビデオミニアルバムのタイトル『17.7』