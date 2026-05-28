ファミリーマートは、2026年の「土用の丑の日」に向けた商品全8種類の予約を、本日から全国約1万6400店とファミマオンラインで開始した。7月26日の土用の丑の日に向け、本格的な鹿児島県産うなぎ蒲焼重をはじめ、うなぎ蒲焼と牛焼肉を組み合わせた商品、うなぎ巻寿司などを展開する。【画像】うなぎ、牛焼肉、大海老天も…ファミマ「土用の丑の日」8種ラインナップ主力商品となる『特上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』と『上鹿児島県