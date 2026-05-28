歌手の石川さゆり（68）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。丁寧な暮らしがにじむプライベートを公開した。【写真】「広いお庭」「美しく健康的な生活」庭で育てるベリーを収穫→ジャム作りを行う石川さゆり石川は「庭のジューンベリーの赤い実がとっても可愛いです。鳥が啄ばんでは下にポトポトと落としています」と、初夏の訪れを感じさせる庭の風景をみずみずしく描写。「脚立に乗って、私も美味しいですか〜？と食