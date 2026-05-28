敷島製パン（Pasco）は、ロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージした新商品「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」を、6月1日より中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパー・ドラッグストアにて、1ヶ月限定で発売する。【画像】「ガムに種…⁉」気になる“スイカバー”ガムの中身同商品は、国産小麦100％のふんわり口どけの良いスフレケーキ。生地を緑色と赤色の二層仕立てにすることでスイカの