俳優の西川明さんが28日、死去した。79歳だった。28日、劇団民藝が公式サイトで発表した。【写真】西川明さんが出演した『特捜最前線』主なキャストサイトでは「劇団民藝演技部の俳優、西川明（にしかわ・あきら、本名）が、2026年5月19日（火）午前5時10分に肺炎のため横浜市内の病院で逝去しました。79歳でした」と発表。「葬儀は5月23日（土）に横浜市内で執り行われました。喪主は妻の純子（じゅんこ）さん」と伝えた。