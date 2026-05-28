節約志向の消費者ニーズを取り込もうと、新業態の小型スーパーがオープンしました。【映像】低価格の商品が並ぶLミニマート（店内の様子）松岡大将記者リポ「一見コンビニのようですが、中に入ってみるとなんとバナナが98円、納豆89円とコンビニより割安です」コンビニ大手ローソンが手がける「Lミニマート」は、低価格の商品を中心に販売していた「ローソンストア100」を改修しました。新鮮な青果や肉を並べ、冷凍食品の売