日本バレーボール協会は28日、男子代表の佐藤駿一郎容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、南部正司技術委員会委員長、國分裕之専務理事、内藤拓也業務執行理事が登壇し状況を説明した。この日行われる予定だった男子日本代表の会見は中止となった。【写真を見る】バレーボール協会、全員の所持品検査実施「リスタートすることが大事」佐藤駿一郎容疑者の逮捕受け説明代表活動は変更なし冒頭で、國分専務理