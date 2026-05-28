ラオスで豪雨により増水した洞窟に1週間閉じ込められていた5人が救出されました。洞窟にはまだ2人が取り残されていて、捜索が続いています。【映像】洞窟での救助の様子（実際の映像）洞窟の中で身を寄せ合う男性らは、およそ1週間ぶりに救出されました。現地メディアなどによりますと、ラオス中部のサイソンブン県で20日、地元住民7人が金を採掘するため洞窟に入ったところ、豪雨による鉄砲水で出口がふさがれ閉じ込められ