日本バレーボール協会は28日、男子日本代表の現役選手である佐藤駿一郎容疑者が大麻所持の疑いで逮捕された事を受けて会見し、他の選手について所持品検査を実施し、薬物使用の有無を調べる検査も実施することを明らかにした。また協会は「関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、佐藤容疑者の日本代表への登録を抹消したと発表した。協会による