タレントの加護亜依（38）が28日、自身のインスタグラムを更新。感動のスイーツを伝えた。加護はストーリーズで「お料理好きな息子が1人で作ってくれたパンケーキが世界1美味しかった」と告白。「バターが冷蔵庫になかった」と、シロップのみが掛かったパンケーキの写真を公開した。加護は2011年12月に結婚し、翌年6月に第1子女児を出産。15年に離婚し、16年8月に美容関係の会社経営者と再婚。翌年2月に男児を出産したが、24