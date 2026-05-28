衛星通信大手スカパーＪＳＡＴは２８日、米アマゾン・ドット・コムの衛星通信サービス「アマゾン・レオ」と販売代理店契約を締結したと発表した。スカパーが窓口となり、国内の企業や官公庁にアマゾンの衛星通信サービスを提供する。アマゾン・レオは今年半ばにサービス開始予定だが、日本国内での提供開始時期は未定で、早期の提供開始に向けて連携していくとしている。アマゾン・レオは低軌道と呼ばれる上空約６００キロ・メ