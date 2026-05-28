フランスがヨーロッパに広げようとしている「核の傘」構想に、ノルウェーが参加を表明しました。【映像】フランスの弾道ミサイルの様子（実際の映像）フランスの「核の傘」構想は、世界で核兵器の脅威が高まるなか、核弾頭の数を増やして「核抑止力の強化」を図るもので、核兵力のアメリカ依存から脱却する狙いもあります。マクロン大統領は3月、ヨーロッパの同盟国に「核の傘」を広げる構想を打ち出していました。フラン