お笑いコンビ・見取り図のリリーさん（41）が、結婚したことが分かりました。所属事務所によると、お相手はフリーアナウンサーの今川菜緒さん（29）だということです。事務所の公式プロフィルによると、リリーさんはNSC大阪校・29期生で、2007年5月に結成したお笑いコンビ『見取り図』として相方の盛山晋太郎さん（40）と活動しています。2019年に『第四回 上方漫才協会大賞』で大賞を受賞し、翌2020年には『M-1グランプリ』で3位