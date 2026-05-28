女優白河れい（24）が28日までにインスタグラムを更新。看護師を演じることと、衣装のショットを投稿した。白河はNHK・BS「勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜」で新人看護師を演じるとし、台本の写真や、衣装のブルーの看護服を着た写真をアップした。白河は「不器用ながらに真っすぐ患者さんや先輩たちと向き合おうとする姿を表現できたらと思いながら撮影に臨んでいます。役と一緒に自分自身も成長していきたいです」とつづっ