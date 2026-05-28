【第2話、第3話】 5月28日 公開 第2話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月28日に、葉山羊氏の青春コメディ「閃道トキの5分間」の第2話「猫」と第3話「プリクラ」を、サンデーうぇぶりに無料公開した。 第2話「猫」は猫をもふりたくて探すが、時間停止のタイミングが悪かったのか変なポーズの猫ばかりで……。第3話「プリクラ」は写真写りの悪いトキが、プリクラで盛りまくっ