ニューヨーク・ニックスが27年ぶりのNBAファイナル進出を決めたことを受け、イースタン・カンファレンスで続く“あるジンクス”が話題を集めている。現地メディア『ClutchPoints』は、「過去5年にわたり、“イースタン・カンファレンス決勝でNBAファイナル進出チームに敗れたチーム”が、翌年にNBAファイナルへ進出している」と紹介した。 2022年のカンファレンス決勝でボストン・セ