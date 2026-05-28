5月28日、愛媛オレンジバイキングスは、玉木祥護と2026－27シーズンの契約継続を発表した。 北海道出身で現在29歳の玉木は、195センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。筑波大学在学中の2018－19シーズンに京都ハンナリーズへ加入し、Bリーグデビューを果たした。その後、レバンガ北海道、新潟アルビレックスBB、福島ファイヤー