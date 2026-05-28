２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円５５銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円０７銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、早朝の午前７時時点では１５９円４０銭台で推移していたが、午後０時５０分過ぎには１５９円６４銭前後まで上昇した。イラン情勢の進展期待を背景に、ＷＴＩ価格は