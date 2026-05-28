２８日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。高市早苗政権下での財政拡張懸念が和らいだことや、この日に日銀が実施した国債買いオペの結果で一定の需要が確認されたことが買い安心感につながった。 米軍がイランで新たな夜間攻撃を実施したことで、米国とイランの戦闘終結に向けた協議進展への期待感が後退。時間外取引で米原油先物と米長期金利が水準を切り上げたことが円債に影響し、債券先物は朝方に一時１２８円３