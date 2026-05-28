ベルテクスコーポレーションがこの日の取引終了後に、自社株買いと自社株の消却を発表した。自社株買いは上限を５８万８０００株（自己株式を除く発行済み株数の１．１７％）、または１０億円としており、取得期間は６月１日から９月３０日まで。株主還元の充実と資本効率の向上を図ることが目的という。 一方、自社株の消却は６月１１日付で２８０万株（消却前発行済み株数の４．８５％）を消却する。消却後の