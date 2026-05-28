果たして復活できるのだろうか。女優ファン・ジョンウムがおよそ1年ぶりにカメラの前に姿を現した。しかし、彼女に向けられた世間の視線は、決して好意的なものばかりではない。【写真】ファン・ジョンウムも認めた！“整形マスク”を告白した韓流スターたちファン・ジョンウムは5月19日、自身のYouTubeチャンネルに「久しぶりにご挨拶します。1年ぶりに伝えるこれまでの話」という趣旨の動画を公開した。ファン・ジョンウム（写真