森保ジャパンとなでしこジャパンの“豪華共演”が反響を呼んでいる。日本サッカー協会（JFA）は５月28日、公式Xを更新。JFA夢フィールドで撮影された集合ショットを公開した。写真にはMF谷川萌々子、MF長野風花など、なでしこジャパンのメンバーらに加え、男子日本代表を率いる森保一監督、中村俊輔コーチ、長谷部誠コーチが集結。ピッチをバックに笑顔を見せる“豪華コラボ”となった。JFAは投稿に添えて、次のように綴っ