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5月29日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： 東和フード [東Ｓ] (前回12:15) ヤガミ [名Ｍ] (前回15:00) ◆第1四半期決算： ★ トリケミカル [東Ｐ] (前回15:30) ◆第2四半期決算： ナトコ [東Ｓ] (前回15:30) キタック [東Ｓ] (前回15:30) 合計5社 ※「株探」で