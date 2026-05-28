28日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比460円安の6万4560円で取引を終えた。出来高は3万4449枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては133.12円安。 株探ニュース