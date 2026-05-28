28日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比21.5ポイント安の3894ポイントで取引を終えた。出来高は5万8101枚だった。この日のTOPIXの現物終値3902.01ポイントに対しては8.01ポイント安。 株探ニュース