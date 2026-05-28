28日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比200ポイント安の3万5355ポイントで取引を終えた。出来高は2298枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5456.38ポイントに対しては101.38ポイント安。 株探ニュース