28日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比5ポイント安の1793ポイントで取引を終えた。出来高は336枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1798.28ポイントに対しては5.28ポイント安。 株探ニュース