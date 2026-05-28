28日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝159円49銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円16銭前後と34銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース