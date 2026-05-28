初穂商事 [東証Ｓ] が5月28日大引け後(16:00)に配当修正を発表。6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の80円→40円(株式分割前換算では80円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 今回の株式分割に伴い、2026年２月13日に公表しております2026年12月期の期末配当予想について以下のとおり修正いたします。なお、以下の今回修正予想は株式分割に伴う