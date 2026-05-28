26日（日本時間27日）のロッキーズ戦で2本塁打を放ち、復調の気配を見せたドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、SNSで寄せられる誹謗中傷に悩んでいると告白。「ファンからのコメントで眠れなくなるほどだった」と明かした。米スポーツメディア『The Athletic』が伝えている。 ■「外からの重圧たくさんある」 打率1割台に苦しむベッツのもとには、あらゆる批判が届く。「当然、外からのプレ