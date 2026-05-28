札幌市の家庭用指定ごみ袋ですが、取扱店に札幌市が通達を出しています。通達によりますと、５月中旬から取扱店への配送量が大きく増加している状況であり、取扱店によって一時的な欠品が生じている状況を踏まえると、必要としている市民全員への供給に支障をきたす恐れがあるということです。そこで札幌市では、「１回の買い物につきいずれか１セット限り」と購入制限をしています。混乱のないように必要な分だけ購入しましょう。