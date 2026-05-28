2026年5月27日、香港メディア・香港01は、フィリピン当局による中国人の相次ぐ拘束に対し、中国側が差別的な法執行の停止を求める抗議を行ったと報じた。中国駐フィリピン大使館は27日、フィリピンの軍や法執行機関により中国人が頻繁に拘束されていると主張し、全ての事案について直ちに厳正な抗議を行うとともに、法律に基づいた適切な処理を求めた。報道によると、中国側は「中国・フィリピン領事協定」に基づき、拘束事実と理