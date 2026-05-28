世界最大規模の洋上交流・直流変換ステーションとなる「海風の心」が5月27日、江蘇省南通市から正式に出荷されました。これは中国の洋上風力発電が超高圧直流（UHVDC）送電の時代に入ったことを示し、深海・遠海部で大規模風力開発に向けて、再現性・普及性のある技術モデルを提供するものとなります。洋上交流・直流変換ステーションは洋上風力発電所の「心臓」に当たる施設で、分散した風車が発電した交流電力を集約し、昇圧した