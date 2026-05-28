日本野球機構（NPB）は28日、出場登録・抹消選手を公示。巨人は中山礼都外野手（24）と増田大輝内野手（32）を登録した。代わって増田陸内野手（25）と浅野翔吾外野手（21）が抹消された。中山は開幕を1軍で迎えたが、20試合で打率・138と苦しみ14日に2度目の抹消となっていた。増田大は今季初昇格。2軍では28試合に出場し打率・262だった。増田陸は38試合に出場し打率・255、2本塁打11打点。ここ5試合は無安打だった。浅野