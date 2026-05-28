「今回の空白域は、（28）〜（32）と（34）〜（37）。ケチャップ数字は、17回ぶりに出た（34）です。最有力は、空白域内の（30）。今年まだ出ていないのは（30）だけです。次いで（36）。こちらも空白域内にあり、直近30回の出現が2回だけとなっています。（32）も要注意。今年の出現は1回だけです。それ以外で気になるのは（25）。昨年の出現は4回だけで、今年も2回しか出ていません。そのうち大爆発も」（ロト探偵・工藤氏）