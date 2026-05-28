◇MLBアストロズ4-3レンジャーズ(日本時間28日、グローブライフ・フィールド)アストロズのヨルダン・アルバレス選手が、4回と8回に本塁打を放ち、2戦連続で2発を記録。これでホワイトソックスの村上宗隆選手に並ぶ20号に到達しました。アストロズは29日までレンジャーズとの4連戦が続く中、アルバレス選手はチームメートの今井達也投手が先発した26日のレンジャーズ戦で、4回に弾丸ライナーによる16号ソロを放ちます。翌27日には