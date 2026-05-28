東京六大学野球リーグの早大が28日、西東京市内で練習前の取材に応じ、徳丸快晴外野手（2年）は、30日から始まる早慶戦に向けて「慶応には絶対勝ちたい。しっかり自分のプレーをして成績を残したい」と意気込んだ。首位打者争いは白熱している。中盤から好調の徳丸が打率・389とトップ。それまで打率4割台をキープし首位に立っていた法大・境亮陽（2年）が最終の明大2回戦で5打数無安打に終わったのが痛く打率・383に落とし2位