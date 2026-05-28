5月26日、テレビ朝日の定例記者会見がおこなわれ、西新社長が、歌手でタレントの“あのちゃん”ことあのの番組内での演出について、謝罪した。この騒動によって、バラエティ番組が抱える課題が浮き彫りになっている。発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが鈴木紗理奈の名前を出したこと。その後、鈴木が20日のInstagram