日本バレーボール協会は28日、公式サイトを更新し、薬物所持で逮捕が報じられていた男子日本代表の佐藤駿一郎について声明を発表した。同協会は「バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎選手の逮捕について」と題し、「本日5月28日（木）、2026年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました」と報告。「現在、警察が事実関係の調査を進めております」と奔走している様子を伝えた。続けて「公