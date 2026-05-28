音楽ユニット「YOASOBI」のコンポーザー・Ayase（32）とボーカル・ikura（25）が28日、都内でゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボ発表会に出席した。ゲームが大好きな2人。この日は、「オーバーウォッチ」の雰囲気に合わせた衣装で登場した。Ayaseは「近未来的なものを意識して、キリコの新コスチュームや、ゲンジ、ハンゾーのモチーフである青とグリーンで、ネイルもしっかり合わせた」と指先までコーディネート。対するi