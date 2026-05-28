中東情勢の影響が、県民生活にじわじわと忍び寄っている。自動車に欠かせないエンジンオイルの供給不足もその一つだ。島根県の松江市交通局では、価格が安い社外オイルの購入が難しくなり、価格が高い純正オイルに切り替えざるを得ない状況になっている。カー用品を取り扱う店では入荷のメドが立たず、オイル交換に応じられないケースも見受けられる。（門脇統悟）「在庫がなく、入荷の見込みも立っていない」。５月上旬、市交