広島市の広陵高野球部で昨年1月にあった部内暴力問題で、高校側は28日、第三者委員会から報告書の提出を受けたと発表した。昨年夏の甲子園大会直前に交流サイトで広まり、1回戦勝利後に出場を辞退するきっかけとなった。