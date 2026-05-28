サッカー日本代表の森保一監督が、キリンホールディングスと日本サッカー協会（ＪＦＡ）が始動した応援プロジェクト「『ひとつになるから強くなる。』アクション」のメッセージ広告に出演。３１日からの全国放映に先駆け、撮影現場での意外な素顔や、悲願の「世界一」への熱い思いを明かした。新ＣＭ「ひとつになるから強くなる。ＫＩＲＩＮＣＡＭはじまる」篇で、森保監督は「“日本一丸”で戦えば、まだ世界一にはなった