清原果耶が出演する舞台「レディエント・バーミンＲａｄｉａｎｔＶｅｒｍｉｎ」が、６月８日に東京で開幕する。２０２４年に受賞した読売演劇大賞・杉村春子賞（新人賞）の対象作「ジャンヌ・ダルク」以来の舞台だ。笑いと驚き満載の作品の魅力と意気込みを聞いた。（編集委員祐成秀樹）「試練が待ち受けていると想像しつつも、やるしかないなと思いました」「ジャンヌ・ダルク」は出演者１００人超の大作だったが、今