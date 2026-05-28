「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが大谷翔平投手の二刀流の活躍で５連勝を飾った。この日は山本由伸投手のボブルヘッドデーで入場者に配られたが、意外なところで注目を集めた。昨年のワールドシリーズ第７戦で最後のアウトを奪ったシーンをモチーフに作られた人形。雄たけびを挙げ、ガッツポーズを作ったシーンは今もファンの記憶に鮮明に残っている。ただその出来栄えはと言うと…ふと