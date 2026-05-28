1時間で焼きたてが食べられる米粉の「あんバターロール」のつくり方をご紹介します。教えてくれたのは、米粉パンレシピの著書を多数もつ鈴木あつこさん。こねずに混ぜるだけで、発酵も約10分でOK。じゅわっとしみ出るバターとあんこの間違いない組み合わせです。※ この記事は『米粉が恋したパンレシピ』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】断面までかわいい！「あんバターロール」米粉パン