球界のみならず、世間を大きく騒がせた巨人・阿部慎之助前監督（47）の逮捕騒動。5月25日夜に自宅で長女（18）に暴力を振るった疑いで現行犯逮捕され、26日未明に釈放された。しかし一夜にして監督を辞任することとなり、余波が広がっている。「阿部前監督は長女と次女のケンカの仲裁に入ったところ、長女から言い返されたことで胸ぐらを掴む、押し倒すなどの暴行を加えたとされています。長女は生成AIサービス『ChatGPT』に父との