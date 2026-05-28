31日に東京芝2400メートルで決戦競馬の祭典、G1・日本ダービーは31日、東京芝2400メートルで行われる。28日に18頭の出走馬と枠順が確定。ファンも大注目で、様々な声が上がった。今年で93回目となる競馬の祭典。G1・皐月賞を逃げ切りで制し、クラシック2冠を狙うロブチェン（牡3、杉山晴）は8枠17番に入った。皐月賞でロブチェンに迫って2着となったリアライズシリウス（牡3、手塚久）は6枠11番、史上最多のダービー7勝目を