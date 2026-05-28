見逃し配信が好調でもギャラは１円も上がらない今春から総合演出が替わった『ラヴィット！』（ＴＢＳ系）の評判が芳しくない。名物のオープニングトークが短縮されて、グルメやランキングなど手垢のついた無難な企画が入るようになるなど、″朝の大喜利″と称賛された切れ味の良さが失われてしまったのだ。「ＴＶｅｒの見逃し配信は好調でしたが、制作費は地上波の視聴率をもとに決まるため、どうも制作費がこの春から削減されたよ